На Украине предложили прекратить действие ряда экономических соглашений с СНГ

Министерство экономического развития и торговли Украины предложило прекратить действие ряда экономических соглашений с СНГ.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Мы проанализировали международные экономические соглашения, заключённые Украиной в рамках СНГ, и передали перечень с ними в МИД с рекомендациями прекратить их действие для Украины», — отметил глава ведомства Степан Кубива.

Отмечается, что, в частности, в списке содержится Соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ.

В МЭРТ указали, что документ «признан устаревшим» и не соответствует современному состоянию торгово-экономических отношений между странами — участниками СНГ.

Ранее на Украине заявили о выходе из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ.

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил слова депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что Украина ухудшила отношения не только с Россией, но и с другими странами СНГ.