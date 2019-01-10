В Совфеде отреагировали на заявление украинского генерала о проходе в Азовское море

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Член международного комитета Совфеда Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление экс-заместителя начальника Генштаба ВС Украины генерал-лейтенанта Игоря Романенко о том, что «фиксация из космоса» западными союзниками может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.
В Совфеде отреагировали на заявление украинского генерала о проходе в Азовское море
  • РИА Новости

«Нет никаких проблем у украинских судов — в том числе и военных — при прохождении Керченского пролива. Зачем тут космос и союзники НАТО? Оповещайте заранее наши службы, которые отвечают за лоцманскую проводку и проход, согласовывайте время — и пройдёте туда, куда надо», — заявил он.

По его мнению, Украина пытается увести ситуацию от реального разрешения в какие-то мифические сюжеты.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил слова Романенко.

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