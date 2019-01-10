Эксперт оценил решение Киева не регистрировать на выборах наблюдателей из России
- РИА Новости
«Естественно, это было прогнозируемо», — заявил он.
По мнению эксперта, ОБСЕ не станет предпринимать каких-либо действий.
Как отметил Солонников, от Запада ничего ожидать не стоит, так как это частное дело Киева и Москвы.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что направил письмо директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Ингибьёргу Сольруну Гисладоттиру с приглашением направить наблюдательную миссию на украинские выборы.