Эксперт оценил решение Киева не регистрировать на выборах наблюдателей из России

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с «Невскими новостями» оценил решение Киева не регистрировать на выборах президента Украины российских наблюдателей.

«Естественно, это было прогнозируемо», — заявил он.

По мнению эксперта, ОБСЕ не станет предпринимать каких-либо действий.

Как отметил Солонников, от Запада ничего ожидать не стоит, так как это частное дело Киева и Москвы.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что направил письмо директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Ингибьёргу Сольруну Гисладоттиру с приглашением направить наблюдательную миссию на украинские выборы.