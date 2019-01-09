МИД Украины решил не регистрировать на выборах наблюдателей из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство не будет регистрировать на выборах президента страны российских наблюдателей.

Как написал Климкин в своём Facebook, он направил письмо директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Ингибьёргу Сольруну Гисладоттиру с приглашением направить наблюдательную миссию на украинские выборы.

«Среди других вполне стандартных вещей заметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей», — написал Климкин.

По его словам, такое решение является «необходимым».

31 декабря ЦИК Украины ликвидировал все пять заграничных избирательных участков, созданных в России.

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта.