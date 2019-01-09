МИД Украины решил не регистрировать на выборах наблюдателей из России

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство не будет регистрировать на выборах президента страны российских наблюдателей.
МИД Украины решил не регистрировать на выборах наблюдателей из России
  • Reuters

Как написал Климкин в своём Facebook, он направил письмо директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Ингибьёргу Сольруну Гисладоттиру с приглашением направить наблюдательную миссию на украинские выборы.

«Среди других вполне стандартных вещей заметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей», — написал Климкин.

По его словам, такое решение является «необходимым».

31 декабря ЦИК Украины ликвидировал все пять заграничных избирательных участков, созданных в России.

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта.

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