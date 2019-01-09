МИД Украины решил не регистрировать на выборах наблюдателей из России
- Reuters
Как написал Климкин в своём Facebook, он направил письмо директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Ингибьёргу Сольруну Гисладоттиру с приглашением направить наблюдательную миссию на украинские выборы.
«Среди других вполне стандартных вещей заметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей», — написал Климкин.
По его словам, такое решение является «необходимым».
31 декабря ЦИК Украины ликвидировал все пять заграничных избирательных участков, созданных в России.
Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта.