В Госдуме прокомментировали слова Климкина о членстве Украины в НАТО и ЕС

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с газетой «Известия» прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Украине будет проще стать членом НАТО, чем членом ЕС.

«Украина побила рекорды «стучания в двери» НАТО и ЕС одновременно. В конце концов в Европе этот стук и просящие голоса надоели, и они повесили на дверь табличку «Занято. Не беспокоить», — заявил Белик.

По его словам, НАТО не стремится радикально отказать Киеву и написало на своей двери «Временно закрыто» — именно поэтому Климкин расценил шансы на вступление в альянс как более высокие.

«Но, зная цену слов западных политиков, «Временно закрыто» для таких стран, как Украина, равносильно «Вход воспрещён», — считает депутат.

В свою очередь, старший научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что шансы Украины на официальное вступление в НАТО и ЕС в обозримом будущем равны нулю.

«Официального членства Украине НАТО не предоставит, потому что альянсу это не нужно. Однако в проникновении на территорию страны альянс как раз заинтересован», — отметил эксперт.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление Климкина.