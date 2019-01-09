Эксперт объяснил возбуждение 11 тысяч дел против дезертиров и уклонистов на Украине

Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление Главной военной прокуратуры Украины о возбуждении более 11 тыс. уголовных дел по фактам дезертирства и уклонения от службы.

«Это очень серьёзная проблема. Сейчас количество дезертиров, тех, кто каким-то образом уклоняется от военной службы путём выезда в Польшу, Россию и другие страны, очень велико. Но возбуждение уголовных дел в таком количестве и публикация подобной информации может говорить о том, что на Украине пытаются завинтить гайки и могут готовиться к какой-то военной операции», — сказал эксперт.

По его словам, подобными заявлениями Киев «пытается запугать тех военнослужащих, которые могут быть мобилизованы».

«В данной ситуации это тревожный симптом. Он выражает болезнь украинского общества и армии», — заключил Безпалько.

Ранее Главная военная прокуратура Украины сообщила о возбуждении более 11 тыс. уголовных дел по фактам дезертирства и уклонения от службы.