В Совфеде прокомментировали слова Климкина о запрете на въезд мужчин из России

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что он выступает за постоянное ограничение въезда мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.
В Совфеде прокомментировали слова Климкина о запрете на въезд мужчин из России
  • © Государственная пограничная служба Украины

«Всё это достаточно абсурдно смотрится со стороны господина Климкина, который является уроженцем Курской области», — сказал Джабаров.

По его словам, на Украине изобретают такие антироссийские ходы, которые нормальному человеку даже в голову не придут.

Как отметил сенатор, около двух миллионов граждан Украины работают в России, а любые такие шаги со стороны Киева предполагают ответные меры Москвы.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление Климкина.

В ноябре украинский политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с НСН оценил слова Климкина о намерении Украины расторгнуть около 40 соглашений с Россией.

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