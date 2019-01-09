В Совфеде прокомментировали слова Климкина о запрете на въезд мужчин из России
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«Всё это достаточно абсурдно смотрится со стороны господина Климкина, который является уроженцем Курской области», — сказал Джабаров.
По его словам, на Украине изобретают такие антироссийские ходы, которые нормальному человеку даже в голову не придут.
Как отметил сенатор, около двух миллионов граждан Украины работают в России, а любые такие шаги со стороны Киева предполагают ответные меры Москвы.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление Климкина.
В ноябре украинский политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с НСН оценил слова Климкина о намерении Украины расторгнуть около 40 соглашений с Россией.