В Совфеде назвали абсурдом слова Климкина о запрете на въезд мужчин из России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что он выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.

«В головах украинских политиков всё сдвинулось, они принимают и генерируют всё более абсурдные решения. Честно говоря, начинаю думать, что это к лучшему: чем более абсурдны решения, чем более людоедский характер они носят для самих же украинцев, тем, наверное, быстрее наступит прозрение и быстрее они погонят эту ополоумевшую банду. Ведь колоссальные связи между людьми существуют — между российскими и украинскими гражданами», — отметил Морозов.

По его словам, почти миллион граждан с Украины приехали в Россию в 2018 году.

«Кто-то к родственникам, кто-то по работе, и не уважать их желание — это абсурд. Мне кажется, это просто политическое сумасшествие, шизофрения, которая будет иметь печальные последствия для самого киевского режима», — пояснил Морозов.

Он отметил, что нужно навстречу украинской закрытости «демонстрировать российскую открытость».

«Украинские граждане должны получать максимальную возможность приезжать в Россию, работать, при желании получать гражданство. Эта открытость, безусловно, даст возможность продемонстрировать, кто есть кто на самом деле, кто печётся об интересах людей, а кто, напротив, ставит политические личные амбиции выше интересов собственных граждан», — заключил Морозов.

Ранее Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд на Украину мужчин из России.