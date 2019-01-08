Климкин призвал к введению постоянного запрета на въезд мужчин из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.

Об этом он сказал в эфире программы «Завтрак с 1 + 1».

«Я считаю, что фильтрация, очень правильная, очень умная фильтрация, должна быть всегда. Я это всегда говорил... А для чего мы это отслеживаем и ввели биометрические данные на россиян? Для чего мы анализируем? У нас все говорят: военное положение — тогда фильтрация есть, нет военного положения — нет», — заявил министр.

30 ноября Киев запретил въезд на территорию Украины российским гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Позднее украинские власти продлили данный запрет. Сообщалось, что все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы в связи со сложной ситуацией с безопасностью.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН оценил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) продлить запрет на въезд в страну мужчинам — гражданам России.