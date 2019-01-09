Эксперт прокомментировал слова депутата Рады о теневом секторе экономики Украины

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Натальи Королевской о том, что причиной роста теневого сектора экономики Украины является непосильная для людей налоговая нагрузка.

«Нельзя говорить о том, что невозможность справиться с налоговыми нагрузками — единственная причина. Это однобоко, потому что люди почти всегда недовольны налогами. Удовлетворены они могут быть только тем, что эти налоги так или иначе им возвращаются», — считает эксперт.

По словам Дудчака, «беда нынешней Украины в том, что люди не видят смысла платить налоги, делать отчисления в пенсионный фонд».

«У них наступает полное неверие в то, что государство сможет оказать поддержку во время старости, болезни. Поэтому они и хранят деньги под подушкой и в стеклянных банках старым дедовским способом», — заключил он.

Ранее украинский депутат Наталья Королевская рассказала о причинах роста теневого сектора экономики Украины.

По её словам, это связано с тем, что люди не в силах выдерживать нынешнюю налоговую нагрузку.