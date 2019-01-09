В Госдуме оценили слова депутата Рады о теневом секторе экономики Украины

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Натальи Королевской о том, что причиной роста теневого сектора экономики Украины является непосильная для людей налоговая нагрузка.

«Дело не только в налоговой нагрузке, но и в стагнации экономики в целом. Ведь украинская и российская экономики были изначально связаны. Наши технологические потенциалы строились на взаимной основе. Но в Киеве к власти пришли русофобские люди и порвали экономические связи. Всё это привело к росту цен на коммунальные услуги, обнищанию людей и выталкиванию их с легального рынка труда», — сказал он.

Депутат также напомнил про обеспокоенность Международного валютного фонда экономической ситуацией на Украине.

«У МВФ довольно жёсткие требования, но здесь работают больше политические моменты, чем экономические. Валютный фонд испытывает давление со стороны пособников киевского режима — американских властей, которые призывают финансировать Украину независимо от экономических предпосылок», — считает Морозов.

Ранее украинский депутат Наталья Королевская рассказала о причинах роста теневого сектора экономики Украины.

По её словам, это связано с тем, что люди не в силах выдерживать нынешнюю налоговую нагрузку.