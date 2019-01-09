В СБУ назвали число наказанных за антиукраинскую пропаганду в соцсетях в 2018 году
- Reuters
Об этом говорится на сайте спецслужбы.
«360 киберинцидентов обнаружила и заблокировала СБУ в 2018 году: 49 администраторов социальных сетей привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду, 29 лицам объявлено о подозрении, 20 приговоров суда вступили в силу», — отмечается в заявлении.
Ранее стало известно, что СБУ запретила рэперу Элджею (Алексею Узенюку) въезд на территорию Украины на три года.
В октябре депутаты Верховной рады выступили с предложением лишить государственных наград некоторых украинских и российских артистов за «антиукраинскую деятельность».