В Раде предлагают лишить наград Киркорова и Баскова

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Депутаты Верховной рады Украины выступили с инициативой лишить государственных наград ряд украинских и российских артистов за «антиукраинскую деятельность».
В Раде предлагают лишить наград Киркорова и Баскова
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект, зарегистрированный в Раде, в частности, предлагается лишить звания «Заслуженный артист Украины» Светлану Лободу, Ани Лорак и Виталия Козловского. Звание «Народный артист Украины» отобрать у певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, режиссёра Владимира Бортко. Певицу Таисию Повалий, которая имеет обе награды, лишить их тоже.

Отмечается, что «целью постановления является осуждение антиукраинских и сепаратистских проявлений деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса».

Ранее российский актёр Константин Хабенский попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец» в связи с посещением Крыма.

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