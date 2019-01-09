В 2018 году международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте украинского регулятора.
Отмечается, что международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6%.
По данным НБУ, в последний раз такой показатель резервов был зафиксирован в октябре 2013 года.
Уточняется, что нарастить резервы удалось прежде всего благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупки Нацбанком излишков валюты на межбанковском рынке.
Ранее в Международном валютном фонде прокомментировали состояние экономики Украины.
Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил рост внешнего долга Украины за время сотрудничества в МВФ.