В МВФ оценили состояние экономики Украины

Экономика Украины восстанавливает темпы роста, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).

«Украинским властям удалось восстановить макроэкономическую стабильность и рост после тяжёлого экономического кризиса 2014—2015 годов», — говорится на сайте организации.

При этом отмечается, что усилия по созданию более динамичной, открытой и конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий.

«Инвестиции — особенно прямые иностранные инвестиции — сдерживаются сложной деловой средой, в то время как большое количество работников ищут возможности трудоустройства за границей», — заявили в МВФ.

Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал выдвинутые Международным валютным фондом требования к Украине.