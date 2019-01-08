В МВФ оценили состояние экономики Украины
- Reuters
«Украинским властям удалось восстановить макроэкономическую стабильность и рост после тяжёлого экономического кризиса 2014—2015 годов», — говорится на сайте организации.
При этом отмечается, что усилия по созданию более динамичной, открытой и конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий.
«Инвестиции — особенно прямые иностранные инвестиции — сдерживаются сложной деловой средой, в то время как большое количество работников ищут возможности трудоустройства за границей», — заявили в МВФ.
Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал выдвинутые Международным валютным фондом требования к Украине.