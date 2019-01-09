Эксперт прокомментировал пропажу икон из Киево-Печерской лавры

Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев прокомментировал RT заявление министра культуры Украины Евгения Нищука, что проведённая в Киево-Печерской лавре инвентаризация выявила пропажу некоторых ценных икон.

«Для того они и устроили эту проверку, чтобы обязательно что-то найти. Я не сомневался в том, что найдут факт пропажи каких-то вещей. Это один из элементов давления на каноническую церковь. Сомнений в том, что возбудят уголовные дела, тоже нет», — считает эксперт.

По его словам, «на Украине сейчас атакуют две лавры — Киево-Печерскую и Почаевскую».

«Политика агрессивного давления на церковь будет продолжаться. Конечно, Киев постарается не доводить дело до прямых столкновений, поскольку пока стесняется мирового сообщества. Но практика эта очень распространённая», — отметил Силантьев.

Ранее министр культуры Украины сообщил о пропаже некоторых икон из Киево-Печерской лавры.