На Украине обнаружили пропажу некоторых икон из Киево-Печерской лавры

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Министр культуры Украины Евгений Нищук в эфире телеканала «Прямой» заявил, что проведённая в Киево-Печерской лавре инвентаризация выявила пропажу некоторых ценных икон.

«Мы уже частично полную инвентаризацию сделали, полные отчёты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери икон из Киево-Печерской лавры», — цитирует его Укринформ.

Нищук также предположил, что иконы могли пропасть «до 2003 года».

«На базе этой сверки идут уголовные производства. Вся документация направляется в правоохранительные органы», — заключил министр.

В ноябре 2018 года сообщалось, что сотрудники Киево-Печерского заповедника, находящегося в управлении Министерства культуры Украины, провели опись имущества в пещерах лавры.

Впоследствии глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион не исключил, что после получения автокефалии Украину ждёт передел церковной собственности.  

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