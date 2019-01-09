В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за минувшие сутки
Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Обстрелам подверглись районы Первомайска, посёлка городского типа Донецкий и села Желобок. Огонь вёлся из 82-мм миномётов, ручных противотанковых гранатомётов РПГ и стрелкового оружия», — говорится в тексте.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины перебросили к линии соприкосновения в Донбассе артиллерию и спецназ.