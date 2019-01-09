В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за минувшие сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики трижды за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы Первомайска, посёлка городского типа Донецкий и села Желобок. Огонь вёлся из 82-мм миномётов, ручных противотанковых гранатомётов РПГ и стрелкового оружия», — говорится в тексте.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины перебросили к линии соприкосновения в Донбассе артиллерию и спецназ.