В зоопарке Эстонии усыпили подаренного Россией медведя

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Специалисты одного из зоопарков Таллина приняли решение усыпить белого медведя, подаренного коллегами из Москвы.

Об этом сообщает Sputnik Эстония.

По словам директора зоосада Тийт Марана, данное решение было принято в связи с невозможностью вылечить хроническую рану на левой лапе медведя.

Как уточняет m24, заболевание вызывало у животного поведенческое расстройство.

Медведь родился в Австрии в 2001 году, а впоследствии попал в Московский зоопарк, где ему дали кличку Кефирчик. 

В 2009 году его передали эстонским коллегам, где медведя назвали Нордом.

В октябре сообщалось, что в Елизовском районе Камчатского края охотники застрелили двух медведей, которые регулярно пугали местных жителей.

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