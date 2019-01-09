В зоопарке Эстонии усыпили подаренного Россией медведя

Специалисты одного из зоопарков Таллина приняли решение усыпить белого медведя, подаренного коллегами из Москвы.

Об этом сообщает Sputnik Эстония.

По словам директора зоосада Тийт Марана, данное решение было принято в связи с невозможностью вылечить хроническую рану на левой лапе медведя.

Как уточняет m24, заболевание вызывало у животного поведенческое расстройство.

Медведь родился в Австрии в 2001 году, а впоследствии попал в Московский зоопарк, где ему дали кличку Кефирчик.

В 2009 году его передали эстонским коллегам, где медведя назвали Нордом.

В октябре сообщалось, что в Елизовском районе Камчатского края охотники застрелили двух медведей, которые регулярно пугали местных жителей.