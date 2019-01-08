Эксперт прокомментировал подачу Киевом жалобы в ЕСПЧ из-за задержанных моряков

Член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что Украина подала жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека из-за задержанных моряков.

Как отметил эксперт, жалобу в ЕСПЧ подают лишь тогда, когда полностью исчерпаны возможности судебных разбирательств в какой-либо из стран.

«Если в России они бы подавали сначала в суд общей юрисдикции, далее по нарастающей и, получив отказы, уже шли в ЕСПЧ, это было бы ясно. А так просто формально подавать в Европейский суд по правам человека они права не имеют», — пояснил Безпалько.

По его мнению, действия Киева — имитация бурной государственной деятельности, в реальности никто не рассчитывает на то, что ЕСПЧ каким-то образом может освободить этих моряков.

Ранее юрист-международник Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Украина подала жалобу на Россию в ЕСПЧ из-за задержанных моряков.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. Судом были арестованы все 24 военнослужащих.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал совместный призыв французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель к России освободить задержанных украинских моряков.