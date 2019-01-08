Эксперт прокомментировал попадание Украины в рейтинг стран с худшими ВВС в мире

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Политолог Иван Аркатов в беседе с ФАН прокомментировал попадание Украины в рейтинг стран с худшими военно-воздушными силами в мире по версии американского военного издания We Are The Mighty.
Эксперт прокомментировал попадание Украины в рейтинг стран с худшими ВВС в мире
  • Reuters

«Неудивительно, что в указанном рейтинге Украина вошла в десятку стран с худшими ВВС. Киевские ВВС год от года показывают свою «эффективность», — заявил он.

Как считает Аркатов, Киеву нет дела до армии в целом и авиации в частности из-за «постоянных переворотов».

Со своей стороны, главный редактор издания «Архонт» Антон Бредихин в беседе с Inforeactor сказал, что в настоящее время финансирование украинской армии не предусматривается действующим руководством страны.

«Говорить о перспективах улучшения ВВС Украины мы не можем», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в списке первое место заняла Сирия, второе — Северная Корея. Тройку «лидеров» замкнула Саудовская Аравия.

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