Эксперт прокомментировал заявление Климкина о сроках вступления Украины в ЕС

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Анастасия Румянцева
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что стране не удастся вступить в Европейский союз в ближайшие пять лет.
Эксперт прокомментировал заявление Климкина о сроках вступления Украины в ЕС
  • Reuters

«Украине не нужно вступать в ЕС. Я думаю, что за те периоды, о которых говорили и Климкин, и Порошенко, Украина «выздоровеет», к ней вернётся здравомыслие, после чего будет разворот от Запада на Восток», — пояснил Дудчак.

Он отметил, что при нынешних украинских властях невозможно строить долгосрочные планы.

«Никто не знает, какой будет Украина через год, два, через пять лет... Деятельность нынешнего руководства направлена на то, чтобы от Украины ничего не осталось. Ситуация не улучшается, терпение людей не безмерно. Временное расстояние в пять лет — это срок, о котором можно говорить как «никогда», — заключил эксперт.

Ранее Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС в течение пяти лет. 

В декабре президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен подготовить страну к членству в Европейском союзе и НАТО в ближайшие пять лет. 

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