Эксперт объяснил переброску ВСУ артиллерии к линии соприкосновения в Донбассе

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT заявление официального представителя Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрея Марочко о том, что Вооружённые силы Украины перебросили к линии соприкосновения в Донбассе артиллерию и спецназ.

«Заканчиваются рождественские дни, во время которых Украина в той или иной степени воздерживалась от активных военных действий. Одновременно с этим начинается активная фаза президентской кампании. Всем известно, что эта кампания в её стартовый момент крайне неблагоприятна для действующего президента, который даже не выходит во второй тур», — отметил он.

По мнению специалиста, у главы Украины Петра Порошенко в настоящий момент есть лишь один козырь — серьёзная вооружённая провокация на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР. По словам Шаповалова, команда нынешнего президента может разыграть эту карту ради укрепления рейтинга Порошенко.

«При том что население Украины обнищало за прошедший год, личный доход президента существенно вырос, это ещё раз доказывает, что именно власть сейчас на Украине даёт ресурсы для Порошенко и его окружения. В этой ситуации возрастает вероятность начала новой военной операции, так как иные попытки привлечения электората не дали ему существенных плюсов», — заключил эксперт.

Ранее в ЛНР обвинили ВСУ в переброске к линии соприкосновения в Донбассе артиллерии.