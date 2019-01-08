Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты

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Партия «Эстония 200» взяла на себя ответственность за размещение в Таллине плакатов, на которых противопоставляются русские и эстонцы.
Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты
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Об этом сообщает Postimees.

Отмечается, что председатель «Эстонии 200» Кристина Каллас призналась, что данные плакаты были размещены членами её партии.

Данный поступок она объяснила тем, что таким образом намеревалась привлечь внимание общества к проблеме раздельного образования для эстонских и русских детей. Об этом Каллас сообщила в письме своим однопартийцам.

«Что сделал один плакат, на котором нам продемонстрировали расколотость общества? Жителям Эстонии показали зеркало нашего общества... Давайте раз и навсегда прекратим жить в параллельных мирах в обществе с разными возможностями. Создадим единые детские сады и школы для всех детей Эстонии», — указала она.

По её словам, теперь фракция намерена вывесить новые плакаты, которые будут призывать к созданию единой системы образования.

«В нашем обществе до сих пор распределяют эстонцев и эстонских русских по разным «комнатам», и это начиная с детского сада», — добавила она.

Ранее стало известно, что в Таллине на трамвайной остановке появилась реклама, которая призывала эстонцев и русских ждать трамвай по отдельности. 

В сентябре премьер-министр Эстонии Юри Ратас отказался поддержать предложение ввести дополнительные проверки в отношении русскоязычных граждан.

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