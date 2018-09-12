Премьер Эстонии выступил против дополнительных проверок русскоязычных граждан

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас не поддержал предложение ввести дополнительные проверки в отношении русскоязычных граждан. Об этом информирует ERR.
Премьер Эстонии выступил против дополнительных проверок русскоязычных граждан
  • ©Pool Pablo Garrigos Cucarella
  • globallookpress.com

По информации издания, в ходе выступления премьера в парламенте председатель фракции EKRE Мартин Хельме заявил Ратасу, что тот «отказывается признавать опасность, которую представляют русские в органах безопасности».

Хельме спросил, будет ли эстонская разведка осуществлять «особый, более пристальный контроль в отношении лиц неэстонской национальности». 

Эстонский премьер в ответ на это заявил, что, согласно Конституции Эстонии, недопустима дискриминация на основании национальности, расы, пола, языка или других обстоятельств. 

«То, о чём вы сейчас говорите, на мой взгляд, ужасно — то, что якобы часть населения Эстонии по той или иной причине не подходит для страны», — заявил Ратас. 

Он добавил, что госизмена «не связана с тем, каков домашний или родной язык человека».

В июле глава внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил о раскрытии сети «агентов влияния» России.

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