Премьер Эстонии выступил против дополнительных проверок русскоязычных граждан

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас не поддержал предложение ввести дополнительные проверки в отношении русскоязычных граждан. Об этом информирует ERR.

По информации издания, в ходе выступления премьера в парламенте председатель фракции EKRE Мартин Хельме заявил Ратасу, что тот «отказывается признавать опасность, которую представляют русские в органах безопасности».

Хельме спросил, будет ли эстонская разведка осуществлять «особый, более пристальный контроль в отношении лиц неэстонской национальности».

Эстонский премьер в ответ на это заявил, что, согласно Конституции Эстонии, недопустима дискриминация на основании национальности, расы, пола, языка или других обстоятельств.

«То, о чём вы сейчас говорите, на мой взгляд, ужасно — то, что якобы часть населения Эстонии по той или иной причине не подходит для страны», — заявил Ратас.

Он добавил, что госизмена «не связана с тем, каков домашний или родной язык человека».

В июле глава внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил о раскрытии сети «агентов влияния» России.