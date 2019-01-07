Эксперт оценил получение Украиной томоса об автокефалии

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Независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН оценил получение Украиной томоса об автокефалии.
Эксперт оценил получение Украиной томоса об автокефалии
  • ©president.gov.ua

По мнению эксперта, томос чётко отражает положение страны в современном мире.

«И если рассмотреть томос подробно, становится очевидно, что украинская «автокефалия» так же номинальна, как и независимость украинского государства», — сказал он.

Ранее политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT заявление проректора Киевской духовной академии Владимира Буреги, который назвал «болезненным» положение томоса об автокефалии Православной церкви Украины, запрещающее ей создавать свои структуры за пределами Украины.

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