Аэропорт Львова возобновил работу после ЧП
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.
Отмечается, что к настоящему времени выкатившийся за пределы ВПП самолёт отбуксировали.
«Началась регистрация пассажиров. Рейсы будут выполняться по мере готовности воздушных судов к отправке», — говорится в тексте.
Также указывается, что специалисты проводят расследование инцидента.
Ранее стало известно, что самолёт Turkish Airlines выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова. В результате ЧП никто не пострадал.