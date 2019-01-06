Аэропорт Львова возобновил работу после ЧП

Международный аэропорт украинского Львова возобновил работу после того, как самолёт компании Turkish Airlines выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП).

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

Отмечается, что к настоящему времени выкатившийся за пределы ВПП самолёт отбуксировали.

«Началась регистрация пассажиров. Рейсы будут выполняться по мере готовности воздушных судов к отправке», — говорится в тексте.

Также указывается, что специалисты проводят расследование инцидента.

Ранее стало известно, что самолёт Turkish Airlines выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова. В результате ЧП никто не пострадал.