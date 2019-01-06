Самолёт выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова

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Самолёт авиакомпании Turkish Airlines выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту украинского Львова, никто не пострадал.
Самолёт выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

«6 января 2019 года в 10:23 воздушное судно Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines, которое совершало рейс по маршруту Львов — Стамбул, при осуществлении разворота на взлётно-посадочную полосу частично выкатилось за пределы ВПП с последующей остановкой», — говорится в сообщении.

На борту находились 59 пассажиров и шесть членов экипажа, отмечается, что никто не пострадал.

Проводится эвакуация самолёта с взлётно-посадочной полосы.

В декабре ударившийся хвостом о ВПП в Уфе лайнер получил повреждения обшивки. Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН прокомментировал инцидент с самолётом.

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