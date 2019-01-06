В ДНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

Короткая ссылка
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики четыре раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
В ДНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
  • ©Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Вооружённых формирований Украины (ВФУ) составило четыре раза. Общее количество применённых ВФУ боеприпасов — 32 единицы», — цитирует Донецкое агентство новостей Якубова.

Отмечается, что огонь вёлся из гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявлял, что ополченцы взяли в плен украинского силовика, который в составе боевой группы пытался проникнуть на территорию ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить