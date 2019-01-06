В ДНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики четыре раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

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«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Вооружённых формирований Украины (ВФУ) составило четыре раза. Общее количество применённых ВФУ боеприпасов — 32 единицы», — цитирует Донецкое агентство новостей Якубова. Отмечается, что огонь вёлся из гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного. Ранее заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявлял, что ополченцы взяли в плен украинского силовика, который в составе боевой группы пытался проникнуть на территорию ДНР.