В ДНР заявили о захвате в плен украинского силовика
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- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Нашими защитниками взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими «коллегами» при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказал он.
По словам Басурина, военный рассказал подробности планировавшегося наступления ВСУ на Мариупольском направлении.
Ранее стало известно, что в Донецке подорвали железнодорожный мост.