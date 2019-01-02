В ДНР заявили о захвате в плен украинского силовика

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ополченцы взяли в плен украинского силовика, который в составе боевой группы пытался проникнуть на территорию ДНР.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Нашими защитниками взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими «коллегами» при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказал он.

По словам Басурина, военный рассказал подробности планировавшегося наступления ВСУ на Мариупольском направлении.

Ранее стало известно, что в Донецке подорвали железнодорожный мост.