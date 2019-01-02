В ДНР заявили о захвате в плен украинского силовика

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Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ополченцы взяли в плен украинского силовика, который в составе боевой группы пытался проникнуть на территорию ДНР.
В ДНР заявили о захвате в плен украинского силовика
  • © Сергей Аверин
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Нашими защитниками взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими «коллегами» при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказал он.

По словам Басурина, военный рассказал подробности планировавшегося наступления ВСУ на Мариупольском направлении. 

Ранее стало известно, что в Донецке подорвали железнодорожный мост.

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