В Донецке подорвали железнодорожный мост
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- РИА Новости
Отмечается, что инцидент произошёл 1 января в Пролетарском районе на перегоне Чумаково — Ларино.
«Неизвестными лицами был произведён подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск — Донецк — Мариуполь», — говорится в сообщении.
В ведомстве проинформировали, что в результате инцидента никто не пострадал. К настоящему времени аварийные работы с участием 35 спасателей завершились.
В конце декабря в ДНР заявили, что ВСУ обстреляли пригород Донецка.