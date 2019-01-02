В Донецке подорвали железнодорожный мост

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Подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста произошёл в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).
В Донецке подорвали железнодорожный мост
  • © Сергей Аверин
  • РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл 1 января в Пролетарском районе на перегоне Чумаково — Ларино.

«Неизвестными лицами был произведён подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск — Донецк — Мариуполь», — говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что в результате инцидента никто не пострадал. К настоящему времени аварийные работы с участием 35 спасателей завершились.

В конце декабря в ДНР заявили, что ВСУ обстреляли пригород Донецка.

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