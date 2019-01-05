Народного артиста России Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, так как на Котляковском, где ранее предполагались похороны актёра, не оказалось места.

«Ранее предполагалось, что Иван Сергеевич будет похоронен на Котляковском кладбище, где похоронены его родители. Но оказалось, что там нет места, поэтому было принято решение похоронить Ивана Бортника на Троекуровском кладбище», — приводит РИА Новости слова директора московского Театра на Таганке Ирины Апексимовой.

Ранее сообщалось, что прощание с народным артистом России Иваном Бортником пройдёт 8 января в Театре на Таганке.

Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет.