Прощание с Бортником пройдёт 8 января в Театре на Таганке
- Актер Иван Бортник. Архивное фото / © Владимир Песня
- РИА Новости
«Восьмого числа в Театре на Таганке, где всю жизнь проработал Иван Бортник, состоится прощание с ним», — приводит РИА Новости слова директора театра Ирины Апексимовой.
Она добавила, что Бортник будет похоронен на Котляковском кладбище.
Ранее стало известно, что актёр Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет.
Он работал в Театре имени Гоголя и в Театре на Таганке, сыграл множество ролей в театре и кино.