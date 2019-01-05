Прощание с Бортником пройдёт 8 января в Театре на Таганке

Прощание с народным артистом России Иваном Бортником пройдёт 8 января в московском Театре на Таганке, он будет похоронен на Котляковском кладбище.

«Восьмого числа в Театре на Таганке, где всю жизнь проработал Иван Бортник, состоится прощание с ним», — приводит РИА Новости слова директора театра Ирины Апексимовой.

Она добавила, что Бортник будет похоронен на Котляковском кладбище.

Ранее стало известно, что актёр Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет.

Он работал в Театре имени Гоголя и в Театре на Таганке, сыграл множество ролей в театре и кино.