Прощание с Бортником пройдёт 8 января в Театре на Таганке

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Прощание с народным артистом России Иваном Бортником пройдёт 8 января в московском Театре на Таганке, он будет похоронен на Котляковском кладбище.
Прощание с Бортником пройдёт 8 января в Театре на Таганке
  • Актер Иван Бортник. Архивное фото / © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Восьмого числа в Театре на Таганке, где всю жизнь проработал Иван Бортник, состоится прощание с ним», — приводит РИА Новости слова директора театра Ирины Апексимовой.

Она добавила, что Бортник будет похоронен на Котляковском кладбище.

Ранее стало известно, что актёр Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет

Он работал в Театре имени Гоголя и в Театре на Таганке, сыграл множество ролей в театре и кино.

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