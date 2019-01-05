Белорусская православная церковь не стремится получить автокефалию

Патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Павел заявил в интервью телеканалу СТВ, что Белорусская православная церковь (БПЦ) не стремится получить автокефалию.

«В Беларуси сегодня такого стремления к автокефалии нет. Раздаются иногда некоторые голоса: «А не попросить ли и нам в Беларуси?» Но вы знаете, совершенно откровенно и открыто надо сказать: если для Украины это страшная трагедия, попытка навязать автокефалию, то если это будет происходить в Беларуси, то для Белорусской православной церкви это будет смерть», — заявил Глава БПЦ.

Он отметил, что «глава государства, и правительство сегодня делают всё возможное, чтобы жили люди в Беларуси в мире и в согласии».

«Зачем разделение? Кому это надо? Это важный вопрос: кому это надо? Тому, кто хочет разделения, тому, кто хочет вражды и ненависти», — добавил митрополит Минский и Заславский Павел.

Ранее протоиерей Божидар Главев в разговоре с RT прокомментировал прошедший 15 декабря в Киеве «объединительный собор», а также намерение Константинополя вручить Украине томос об автокефалии 6 января.