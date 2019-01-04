В ЛНР заявили о провокациях украинских националистов в Донбассе

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что члены украинских националистических батальонов дестабилизируют обстановку возле линии соприкосновения в Донбассе.
В ЛНР заявили о провокациях украинских националистов в Донбассе
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко.

«На протяжении минувшей недели нашей разведкой фиксировалось беспорядочное ведение огня из стрелкового оружия, поднятие националистических флагов ОУН-УПА* и «Правого сектора»**, — сказал он.

По мнению Филипоненко, с помощью таких провокаций командование ВСУ пытается дестабилизировать ситуацию в Донбассе.

Ранее в самопровозглашённых ДНР и ЛНР заявили о нарушении ВСУ перемирия в Донбассе.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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