В ДНР и ЛНР заявили о нарушении ВСУ перемирия в Донбассе

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В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что украинские силовики несколько раз нарушили режим прекращения огня.
В ДНР и ЛНР заявили о нарушении ВСУ перемирия в Донбассе
  • © Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, ВСУ за сутки три раза нарушили режим прекращения огня.

«Общее количество применённых ВФУ (вооружённые формирования Украины. — RT) боеприпасов — 44 единицы», — цитирует Донецкое агентство новостей Якубова.

Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР сообщил, что силовики два раза за минувшие сутки обстреляли позиции республики.

Отмечается, что обстрелам подверглись районы Золотого-5 и села Сокольники, огонь вёлся из 120-мм миномётов и стрелкового оружия.

В конце 2018 года контактная группа утвердила режим прекращения огня в Донбассе с 29 декабря.

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