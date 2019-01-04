В Киеве обжаловали решение ЦИК Украины закрыть избирательные участки в России

Украинская партия «Оппозиционный блок» обжаловала в суде решение Центральной избирательной комиссии Украины о закрытии избирательных участков на территории России.

Об этом в своём Facebook заявил член партии, депутат Верховной рады Александр Вилкул.

«Наша юридическая команда подала в суд, будет защищать право людей проголосовать за возможность жить в нормальной стране и за смену президента», — отметил Вилкул.

Он считает циничным решение «не дать проголосовать людям, которые ненавидят эту власть, зарабатывающую на войне». Также, по его словам, киевские власти «выгнали украинцев из родной страны на заработки».

Ранее депутат Рады Вадим Рабинович негативно охарактеризовал нынешние власти Украины из-за ликвидации украинских избирательных участков в России.