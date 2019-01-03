В Госдуме оценили слова бывшего украинского министра о цене на газ

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра экономики Украины Владимира Ланового о том, что деятельность «Нафтогаза» является причиной невозможности снизить цены на газ в стране.

«Проблема руководства Украины в том, что оно совершенно не думает о своём народе. Поэтому они закупают дорогой газ, перепродавая его своим гражданам ещё дороже. Это ненормально. Руководство страны избирается для того, чтобы оно следовало интересам народа, чтобы жители Украины получали газ как можно дешевле. А правительство специально закупает газ не у России, а у перепродавцов», — отметил депутат.

По его словам, «украинское правительство в первую очередь думает о политике, а не о жителях страны».

«Отсюда и падение прокачки через украинскую ГТС, рост тарифов ЖКХ для украинцев. Всё это — следствие внутренней политики Украины. Это обидно, потому что украинцы для нас — братский народ, а мы, к сожалению, ничего не можем поделать», — заключил Ананских.

Ранее бывший министр экономики Украины заявил, что снизить цену на газ нельзя из-за деятельности «Нафтогаза».