Бывший украинский министр объяснил невозможность снизить цену на газ

Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne объяснил, почему власти страны не могут снизить цену на газ.

По его словам, подобную инициативу нельзя реализовать из-за деятельности «Нафтогаза».

«Цену нельзя снизить, пока есть «Нафтогаз», потому что он покупает газ и ему всё равно, какой», — уточнил Лановой.

Бывший министр также отметил, что добывающие компании «должны поставлять газ» указанной государственной компании.

«Рынок (существует. — RT) только тогда, когда много производителей газа», — добавил Лановой.

Также, по его мнению, «Нафтогаз» и его компании следует «разделить».

Ранее сообщалось, что Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% — до 86 млрд 779,2 млн кубометров.