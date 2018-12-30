В «Нафтогазе» назвали сумму финансовых претензий к «Газпрому»

В «Нафтогазе Украины» назвали сумму финансовых претензий к России и «Газпрому» в рамках судебных процессов. Об этом говорится в статье главы украинской компании Андрея Коболева для «Экономической правды».

По его словам, украинская компания намерена взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд после выигранного арбитража в Стокгольме.

В качестве компенсации «Нафтогаз Украины» намерен арестовать активы «Газпрома» в Европе, в частности акции компаний, которые владеют «Северным потоком — 2», «Северным потоком» и «Голубым потоком».

Кроме того, Коболев добавил, что «Нафтогаз» подал иск против России за «захват» активов украинской газовой монополии в Крыму на сумму, превышающую $5 млрд.

Также глава компании отметил, что в этом году «Нафтогаз» инициировал новый арбитраж, в рамках которого требует от «Газпрома» пересмотреть тарифы на транзит газа в 2018—2019 годах, и планирует взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки».

Ранее Коболев сообщил, что в начале 2019 года у компании могут возникнуть трудности с закупкой газа. Среди причин такой ситуации он назвал продажу газа по льготным ценам. Коболев отметил, что в 2018 году группа «Нафтогаз» имеет отрицательный чистый денежный поток. По его словам, это ставит под угрозу проекты по добыче газа и модернизации газотранспортной системы страны.

Также глава «Нафтогаза» заявлял, что американские компании готовы инвестировать в украинскую газотранспортную систему миллиарды долларов.

Председатель комитета Государственной думы Павел Завальный в беседе с ФАН оценил заявление Коболева об инвестициях США в ГТС Украины.