В Совфеде объяснили прекращение трансляции NewsOne украинским провайдером

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT решение украинского провайдера «Ланет», который входит в десятку крупнейших в стране, прекратить трансляцию телеканала NewsOne за нарушения законодательства о запрете передач, популяризирующих органы власти России.

«Если на Украине прекращают трансляцию каналов, значит, они боятся правды. Они начинают нервничать, чувствуют слабость своего режима, понимают, что народ хочет знать правду. И эта правда будет для власти крайне неприятной», — сказал сенатор.

Джабаров также выразил надежду на положительные изменения после президентских выборов на Украине.

«Но если победит Порошенко, то всё останется по-прежнему и будет только ухудшаться. А он может победить только в случае фальсификации выборов», — заключил он.

Ранее украинский провайдер прекратил трансляцию канала NewsOne из-за передач о России.