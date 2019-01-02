В Совфеде объяснили прекращение трансляции NewsOne украинским провайдером
- РИА Новости
«Если на Украине прекращают трансляцию каналов, значит, они боятся правды. Они начинают нервничать, чувствуют слабость своего режима, понимают, что народ хочет знать правду. И эта правда будет для власти крайне неприятной», — сказал сенатор.
Джабаров также выразил надежду на положительные изменения после президентских выборов на Украине.
«Но если победит Порошенко, то всё останется по-прежнему и будет только ухудшаться. А он может победить только в случае фальсификации выборов», — заключил он.
Ранее украинский провайдер прекратил трансляцию канала NewsOne из-за передач о России.