Украинский провайдер отказался от трансляции канала NewsOne из-за передач о России

Руководство украинского телекоммуникационного провайдера «Ланет» приняло решение отключить для своих абонентов возможность смотреть телеканал NewsOne. Одной из причин отказа от трансляции канала стали передачи о России.

Провайдер пояснил, что данная мера связана как с окончанием срока действия договоров на ретрансляцию, так и со случаями несоблюдения законодательства страны. Согласно заявлению компании, одно из нарушений связано, в частности, с передачами телеканала, которые содержат «популяризацию или пропаганду» органов государственной власти России.

«Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания недавно назначал внеплановую проверку по изменению структуры собственности телеканала NewsOne... в августе 2018 года вынес санкцию в виде предупреждения за нарушения требований закона Украины «О телевидении и радиовещании», — указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что аналогичное решение было принято в отношении телеканала «Макси TV» («НАШ»).

«Относительно канала «Макси TV» также была применена санкция — «оглашение предупреждения» из-за несоблюдения условий лицензии (изменение программной концепции и логотипа). Помимо этого, Нацсовет отказал телеканалу в переоформлении лицензии», — указывается в обращении провайдера.

Уточняется, что трансляция данных телеканалов будет прекращена в аналоговом и цифровом форматах вещания, а также в сервисе «Ланет.TV».

Вместе с тем портал «СТРАНА.ua» сообщил, что генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов опроверг информацию об окончании срока действия договоров на ретрансляцию, отметив, что все соглашения телеканала с провайдером заканчиваются только через год — 31 декабря 2019 года.

Ранее Национальный союз журналистов Украины потребовал от спикера Верховной рады Андрея Парубия провести слушания по вопросу безопасности сотрудников СМИ в стране.