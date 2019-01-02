В Госдуме оценили прекращение трансляции NewsOne украинским провайдером

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT решение украинского провайдера «Ланет», который входит в десятку крупнейших в стране, прекратить трансляцию телеканала NewsOne из-за нарушения законодательства о запрете передач, популяризирующих органы власти России.

«Уже на протяжении целого ряда лет мы наблюдаем ситуацию постепенной локализации информационного пространства Украины, тех источников информации, которые связаны с Россией. Здесь ограничение действует в отношении телеканалов, интернета и возможности журналистов свободно высказываться на тему России в тех форматах, которые существуют на действующих украинских телеканалах», — считает депутат.

По его словам, «новый виток в наступлении на право доступа к информации граждан Украины связан с тем, что в оставшийся до выборов период, а речь идёт по сути о нескольких месяцах, Порошенко нужно сделать всё, чтобы поднять свой рейтинг».

«А сделать это можно только через монополизацию информационного пространства и ограничение возможности других точек зрения звучать на просторах Украины. Особенно если это касается России, которая имеет своё мнение... о происходящем в Донбассе, что принципиально расходится с тем, как эти события пытаются представить украинским гражданам те СМИ, которые отражают точку зрения господина Порошенко», — заключил Новиков.

Ранее украинский провайдер прекратил трансляцию канала NewsOne из-за передач о России.