В Госдуме объяснили сокращение транзита газа через Украину в 2018 году высокими тарифами

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в разговоре с RT сокращение транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему на 7,1% — до 86 млрд 779,2 млн кубометров.
В Госдуме объяснили сокращение транзита газа через Украину в 2018 году высокими тарифами
  • РИА Новости

«Вполне понятно, почему сократился транзит через украинскую ГТС. Газ, поступающий в Европу через «Северный поток», обходится намного дешевле европейским потребителям. Они выбирают то, что выгоднее и надёжнее. Все понимают, что проблемы с транзитом через Украину будут неоднократные», — сказал он.

Депутат отметил, что поставки газа в обход Украины выгодны как России, так и ЕС.

«Украинцам надо как следует задуматься о тарифе на газ, чтобы он был невысоким. Тогда транзит через их страну станет дешёвым и увеличится. Это просто рыночные отношения, им надо снизить стоимость», — считает Ананских.

За 2018 год Украина сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% — до 86 млрд 779,2 млн кубометров. Транзит в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн кубометров, что на 7,6% ниже показателей 2017 года.

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