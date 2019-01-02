Эксперт прокомментировал сокращение транзита газа через Украину на 7,1% в 2018 году

Президент Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал RT сокращение транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему на 7,1% — до 86 млрд 779,2 млн кубометров.

«Украинская ГТС без русского газа бесполезна. Понятное дело, что транзит будет уменьшаться. Когда запустят «Северный поток — 2», он уменьшится ещё больше. Все это прекрасно понимают», — считает Охрименко.

Эксперт отметил, что «ситуация с транзитом газа упирается в выборы».

«По большому счёту Россия может его увеличить, но для этого надо дождаться смены правительства. Если оно будет прагматичным и Киев восстановит нормальные отношения с Москвой, то всё наладится», — заключил он.

За 2018 год Украина сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% — до 86 млрд 779,2 млн кубометров. Транзит в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн кубометров, что на 7,6% ниже показателей 2017 года.