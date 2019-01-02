Зеленский заявил о намерении собрать команду людей без опыта в политике

Шоумен Владимир Зеленский заявил о намерении собрать команду людей, у которых нет опыта в политике.

«Не стой в стороне, присоединяйся к моей команде. Не важен твой пол, религия, образование, язык, на котором ты говоришь. Важно – ты никогда не был в политике и пока что это самое главное», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что намерен баллотироваться на пост президента Украины на предстоящих в марте 2019 года выборах.

В конце декабря стало известно, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский, по данным опроса центра социологических исследований «София», лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.