В ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

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В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные нарушили перемирие, обстреляв дом в городе Докучаевске.
В ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ
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Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Вооружённые формирования Украины (ВФУ) открыли огонь по Докучаевску с применением стрелкового вооружения калибром 7,62 мм. В результате обстрела повреждён дом по адресу: улица Ленина, 98/12», — указывается в заявлении.

В СЦКК добавили, что жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее контактная группа утвердила режим прекращения огня в Донбассе с 29 декабря.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствовали договорённости о новогоднем перемирии в Донбассе.

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