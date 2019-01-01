В ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ
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Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Вооружённые формирования Украины (ВФУ) открыли огонь по Докучаевску с применением стрелкового вооружения калибром 7,62 мм. В результате обстрела повреждён дом по адресу: улица Ленина, 98/12», — указывается в заявлении.
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