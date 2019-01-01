В ДНР рассказали об обстановке в Донбассе в новогоднюю ночь

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Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов рассказал об обстановке в Донбассе в новогоднюю ночь.
В ДНР рассказали об обстановке в Донбассе в новогоднюю ночь
  • Reuters

«В новогоднюю ночь украинские вооружённые формирования впервые за время действия рождественского перемирия соблюдали режим прекращения огня. Стрельба в сторону наших позиций и населённых пунктов Донецкой народной республики не велась», — цитирует его Донецкое агентство новостей.

При этом Безсонов добавил, что на подконтрольных Киеву территориях были зафиксированы выстрелы. По его словам, стрельба стала результатом «злоупотребления алкоголем» украинскими военными.

Ранее контактная группа утвердила режим прекращения огня в Донбассе с 29 декабря.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовали договорённости о новогоднем перемирии в Донбассе.

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