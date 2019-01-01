Лукашенко в новогоднем обращении призвал белорусов укреплять государственность

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с новогодним обращением, призвав жителей страны укреплять государственность.

Речь Лукашенко опубликована на официальном портале президента Белоруссии.

«Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости», — сказал белорусский лидер. 

Он также отметил, что уходящий год помог белорусам особенно прочувствовать связь с родной землей.

«В наступающем году нам предстоит сделать всё, чтобы страна утопала в зелени и цветах, вдохновляла на творчество и созидание, чтобы нам всегда хотелось вернуться домой», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с Новым годом и Рождеством Христовым.

Он, в частности, напомнил, что в 2019 году наступает двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства. 

В свою очередь Путин, поздравляя Лукашенко, подчеркнул, что российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается.

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