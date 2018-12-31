ВМС Украины в 2019 году получат новые корабли и катера

Украина в 2019 году продолжит приводить организационно-штатную структуру к стандартам НАТО и получит новые корабли и катера, сообщил командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко.

«2019-й для национального флота станет годом новых вызовов, достижений и возможностей. Мы продолжим приведение организационно-штатной структуры к стандартам НАТО, получим новые корабли и катера, новейшие образцы вооружения», — говорится в поздравлении Воронченко на странице пресс-центра ВМС в Facebook.

По его словам, для Украины 2018-й стал годом новых испытаний и конкретных результатов. Он отметил, что удалось повысить боевые возможности морского, берегового и воздушного компонентов национального флота.

Проработанная вместе с украинскими и иностранными экспертами стратегия ВМС чётко определила ориентиры развития до 2035 года, подчеркнул Воронченко.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает получить патрульные катера США в июле следующего года.