ВМС Украины в 2019 году получат новые корабли и катера

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Украина в 2019 году продолжит приводить организационно-штатную структуру к стандартам НАТО и получит новые корабли и катера, сообщил командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко.
ВМС Украины в 2019 году получат новые корабли и катера
  • © ВМС Украины

«2019-й для национального флота станет годом новых вызовов, достижений и возможностей. Мы продолжим приведение организационно-штатной структуры к стандартам НАТО, получим новые корабли и катера, новейшие образцы вооружения», — говорится в поздравлении Воронченко на странице пресс-центра ВМС в Facebook.

По его словам, для Украины 2018-й стал годом новых испытаний и конкретных результатов. Он отметил, что удалось повысить боевые возможности морского, берегового и воздушного компонентов национального флота.

Проработанная вместе с украинскими и иностранными экспертами стратегия ВМС чётко определила ориентиры развития до 2035 года, подчеркнул Воронченко.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает получить патрульные катера США в июле следующего года.

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